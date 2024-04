Grávida pode comer abacaxi? Descubra os benefícios da fruta durante a gestação

Alto contraste

A+

A-

Grávida pode comer abacaxi? Saiba se é recomendável a ingestão da fruta Grávida pode comer abacaxi? Saiba se é recomendável a ingestão da fruta (Momento MT)

Se você está grávida, ama comer frutas e está com desejo de comer aquele abacaxi suculento, saboroso e refrescante, fica com a gente! O abacaxi é uma fruta extremamente benéfica para a saúde e uma das mais populares no preparo de sucos e receitas devido ao seu gosto adocicado e o seu teor ácido.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Grávida pode comer abacaxi? Saiba se é recomendável a ingestão da fruta

• Terremoto de magnitude 6,1 atinge a costa do Japão

• Educadora financeira lança livro “Seja dona do seu dinheiro”

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.