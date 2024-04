Grêmio vence o Caxias e sai na frente nas semifinais do Gauchão

Alto contraste

O Grêmio arrancou em vantagem na disputa das semifinais do Campeonato Gaúcho, na tarde deste sábado. Atuando no estádio Centenário, em Caxias do Sul, o Tricolor bateu a S.E.R. Caxias pelo placar de 2 a 1. Os gols gremistas foram marcados por Franco Cristaldo e Diego Costa. O time da casa descontou em gol contra de Du Queiroz. A decisão de uma das vagas nas finais fica para terça-feira, dia 26, na Arena do Grêmio.

