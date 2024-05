Grupo de Educação Alimentar: transformando hábitos e qualidade de vida

Com o objetivo de incentivar a adoção de hábitos alimentares saudáveis, o Espaço do Servidor, voltado para o atendimento dos profissionais da educação, criou o Programa de Educação Nutricional. Utilizando atividades dinâmicas e lúdicas os encontros em grupo facilitam as discussões e a troca de experiências, resultando em motivação, senso de inclusão, valorização, identificação e acolhimento.

