Homem é preso em flagrante por tráfico de drogas em operação conjunta da FICCO/PR e FICCO/SP

Bauru/SP. A FICCO/PR e a FICCO/SP, em operação conjunta com a PRF, prenderam em flagrante, nesta terça-feira (11/6), um homem por tráfico de drogas, por ter sido surpreendido transportando aproximadamente 220 quilos de droga (cocaína), acondicionado no interior dos pneus do caminhão que conduzia, na rodovia SP-225, km 174, na cidade de Jaú/SP.

