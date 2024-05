Homem é preso pela PM suspeito por lesão corporal, ameaça e maus-tratos

Um homem de 25 anos foi preso em flagrante, na madrugada desta sexta-feira (31.05), suspeito por lesão corporal, ameaça maus-tratos, na Avenida Rio Branco, no município de Ipiranga do Norte (439 km de Cuiabá). As vítimas são a namorada do suspeito, de 24 anos, e o filho do casal, de apenas 1 ano.

