Homem procurado pela Interpol por roubo é preso pela Polícia Federal

Santana do Livramento/RS. A Polícia Federal prendeu, na manhã desta segunda-feira (10/06), em Santana do Livramento, um homem procurado pela Interpol por roubo agravado pelo uso de arma de fogo e concurso de pessoas, cometido no Uruguai em 2023.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.