Homens são presos tentando furtar doações para vítimas de enchentes no RS

A prefeitura de Praia Grande, no litoral do estado de São Paulo, anunciou na noite desse sábado (18) a prisão de dois homens que tentaram furtar doações destinadas às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. De acordo com o município, o crime foi impedido e nada foi levado.

