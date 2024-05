Impacto da pandemia: IDH brasileiro retrocedeu seis anos

Alto contraste

A+

A-

A pandemia de covid-19 impactou o desenvolvimento humano de forma global, mas foi mais significativo nos países da América Latina. No Brasil, representou um retrocesso médio de 22,5%, o que equivaleria a voltar para o estado de desenvolvimento humano de seis anos antes do início da crise estabelecida pela doença, concluiu um relatório lançado nesta terça-feira (28), em Brasília, pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). O estudo traz um recorte sobre os estados brasileiros em relação à trajetória do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) entre 2012 e 2022 e os impactos sofridos durante a crise sanitária. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• Congresso restaura benefícios remuneratórios para polícias civis

• Depoimento especial precisa ser aprimorado em MT, defende palestrante

• Polícia Civil prende homem condenado a 18 anos de prisão por abusar sexualmente de criança

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.