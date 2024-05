Indea promove educação sanitária em escolas de Mato Grosso

O Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (Indea-MT) está percorrendo escolas estaduais e municipais com o projeto ‘Do Campo ao Prato’, que tem como proposta apresentar aos alunos com idades entre 7 a 12 anos as etapas de produção e as práticas sanitárias que os alimentos passam ao sair do campo para o prato.

