Indicação de Magda Chambriard para a Petrobras: processo de governança em andamento

Alto contraste

A+

A-

Depois de passar pela análise das áreas de Integridade e de Recursos Humanos da Petrobras, a indicação de Magda Chambriard para os cargos de presidente e de membro do Conselho de Administração da estatal, segue o processo de governança e chegou à fase de avaliação dos comitês de Elegibilidade e de Pessoas. Caso essa etapa seja concluída até sexta-feira (24), é possível que no mesmo dia o nome de Magda seja apreciado pelo Conselho de Administração, ao qual cabe aprovar a indicação para a presidência e como membro do conselho. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• GCM reforça ações educativas e orientativas em alusão ao Maio Amarelo

• Deputados defendem medidas curto prazo para reduzir preço do gás natural e viabilizar fertilizantes

• Movimentos defendem autogestão em obras para moradias populares

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.