Alto contraste

A+

A-

Anne Marie Hagerty possui mais de meio milhão de curtidas no TikTok, onde relata suas experiências em encontros mundo à fora Anne Marie Hagerty possui mais de meio milhão de curtidas no TikTok, onde relata suas experiências em encontros mundo à fora (Momento MT)

Viajar pelo mundo em busca de um amor. Isso até parece a premissa de um livro de romance ou uma comédia romântica protagonizada pela Julia Roberts, mas na verdade essa é a vida da norte-americana Anne Marie Hagerty, de 28 anos. A jovem natural de Nova York vem ganhando notoriedade, principalmente no TikTok, por contar as histórias de dates em diversos lugares no mundo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• ‘Amor da vida’: influencer viaja o mundo em busca de um romance

• Comissão aprova pagamento de seguro-desemprego a pescador em caso de contaminação de peixes

• Wellington Fagundes lamenta índices de feminicídio no Brasil

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.