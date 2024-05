Instituto Vladimir Herzog: 15 anos de luta pela democracia

A Comissão de Defesa da Democracia (CDD) aprovou nesta quarta-feira (22) a realização de audiência pública em homenagem aos 15 anos do Instituto Vladimir Herzog, que atua em defesa da democracia e dos direitos humanos no país. A data do debate, que deverá contar com oito convidados, será divulgada posteriormente pela comissão.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.