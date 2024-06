Intensa movimentação política em Lucas do Rio Verde: pré-candidaturas são lançadas Grupos políticos e líderes locais se preparam para as eleições municipais de 2024Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO...

Momento MT|Do R7 07/06/2024 - 11h56 (Atualizado em 07/06/2024 - 11h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share