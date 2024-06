Internacional brilha na Copa Sul-Americana

Na noite desta terça-feira (04.06), o Internacional protagonizou um confronto decisivo pela quarta rodada do Grupo C da Copa Sul-Americana. Em um jogo atrasado, a equipe colorada viajou até a Bolívia para enfrentar o Real Tomayapo no Estádio IV Centenário.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.