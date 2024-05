Investimento de R$ 6 milhões garante ampliação da rede de Atenção Psicossocial em Cuiabá

Alto contraste

Com recursos da ordem de R$ 6 milhões, viabilizados por meio de Termo de Ajustamento de Conduta celebrado pela 11ª Promotoria Cível do Patrimônio Público e da Probidade de Cuiabá, o Município apresentou nesta quarta-feira (22) as duas unidades que serão reformadas para abrigar Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). A ampliação da rede de atendimento psicossocial de Cuiabá está prevista em Plano de Ação apresentado ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso pelo Gabinete de Intervenção em julho do ano passado. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



