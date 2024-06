Investimentos do Estado impulsionam avanços na alfabetização em MT O governador Mauro Mendes afirmou que os investimentos robustos do Governo do Estado na área de Educação têm contribuído para a melhoria...

Momento MT|Do R7 10/06/2024 - 17h36 (Atualizado em 10/06/2024 - 17h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share