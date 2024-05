Investimentos do Governo de MT no setor de turismo são destaque na FIT Pantanal

Os investimentos do Governo de Mato Grosso em obras de infraestrutura e apoio ao desenvolvimento do turismo no Estado foi destaque durante a abertura oficial da Feira Internacional do Turismo do Pantanal 2024 (FIT Pantanal), na noite desta quarta-feira (29.05), no Centro de Eventos do Pantanal.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.