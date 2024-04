Investimentos na agricultura familiar de Lucas do Rio Verde

Alto contraste

A+

A-

A manhã desta terça-feira (19), na maior feira do Agronegócio de Mato Grosso, o Show Safra, houve a assinatura do Termo de Viabilidade Técnica para licitação de aquisição de equipamentos, no valor de R$ 1.201.788,24. O Ato foi realizado no stand da Prefeitura de Lucas do Rio Verde.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Por tentar matar irmãos e sobrinho, réu é condenado a 15 anos de prisão

• Sorriso promove Seletiva e Acampamento Estadual de Handebol

• Dança carioca é reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial do RJ

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.