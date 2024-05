Isan Rezende analisa os impactos do desastre no RS para o agronegócio

Na última semana, o presidente da Federação dos Engenheiros Agrônomos do Estado de Mato Grosso (Feagro MT), Isan Rezende, concedeu entrevista ao canal de Geopolítica, apresentado por Leon Petta. A conversa girou em torno das consequências dos recentes desastres naturais no Rio Grande do Sul e seu impacto devastador no agronegócio brasileiro.

