Jornalista da Rádio Nacional é homenageada na Câmara Municipal do RJ A jornalista...

Alto contraste

A+

A-

Momento MT Momento MT (Momento MT)

A jornalista da **Rádio Nacional**, Cristiane Ribeiro, foi homenageada, nesta terça-feira (19), na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. A moção honrosa é um reconhecimento da trajetória profissional e de vida de Cristiane e seu compromisso com a luta antirracista. Emocionada, ela fala com orgulho sobre a homenagem recebida.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• InPacto Lucas marca início do ciclo de palestras no Show Safra

• Jornalista da Rádio Nacional é homenageada na Câmara Municipal do RJ

• Deputados analisam projeto que cria o Programa de Aceleração da Transição Energética; acompanhe

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.