Juju Salimeni: A transformação no corpo ao longo de 21 anos de musculação

Alto contraste

A+

A-

Juju Salimeni mostra mudanças no corpo depois de 21 anos de musculação Juju Salimeni mostra mudanças no corpo depois de 21 anos de musculação (Momento MT)

Juju Salimeni, de 37 anos, dividiu com os seguidores o antes e depois de seu corpo após 21 anos de musculação. Por meio dos Stories do Instagram, a influenciadora também relembrou as dificuldades financeiras que passou no início da "carreira" fitness.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Por tentar matar irmãos e sobrinho, réu é condenado a 15 anos de prisão

• Sorriso promove Seletiva e Acampamento Estadual de Handebol

• Dança carioca é reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial do RJ

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.