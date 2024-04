Justiça absolve PMs acusados de matar mulher arrastada por viatura no Rio “Estou...

Alto contraste

A+

A-

Momento MT Momento MT (Momento MT)

“Estou chocada. Nenhuma responsabilidade [foi] atribuída aos policiais que mataram e arrastaram o corpo de uma mulher negra, mãe e trabalhadora”. Assim reagiu a diretora executiva da organização civil Criola, Lucia Xavier, ao tomar conhecimento, pela Agência Brasil, da absolvição dos policiais militares (PMs) acusados da morte de Claudia Silva Ferreira, arrastada por cerca de 350 metros, por uma viatura, no Rio de Janeiro, no dia 16 de março de 2014. A Polícia Militar fazia operação nessa data, no Morro da Congonha, em Madureira, zona norte da cidade, onde Claudia morava.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Prato típico brasileiro, elaborado para pessoa com deita restrita em carne! Feijoada vegetariana!

• Absolvição de PMs que mataram mulher em 2014 gera protesto no Rio

• Receita libera programa para atualizar valor de bens no exterior

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.