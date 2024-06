Kalil autoriza licitação de R$ 18,8 milhões para construção do Terminal Rodoviário e infraestrutura do Parque Tecnológico O prefeito de Várzea Grande, Kalil Baracat, autorizou a licitação da construção do Terminal Rodoviário de Várzea Grande. Além disso...

Momento MT|Do R7 03/06/2024 - 21h22 (Atualizado em 03/06/2024 - 21h22 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share