Líder comunitário agradece vereador Cezinha por reforma de miniestádio no Planalto

O miniestádio Britão, do bairro Planalto, recebeu reforma após intermediação do vereador Cezinha Nascimento (União Brasil) e sediou o 1º Torneio da Associação de Moradores do bairro Planalto, realizado no fim de semana. Além do torneio do futebol, teve show ao vivo, bingo e muitas atividades em família.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.