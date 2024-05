Lucas do Rio Verde aprova concessão para estacionamento exclusivo de caminhões

Um marco histórico: Na manhã desta segunda-feira (27), a Câmara de Vereadores aprovou, por unanimidade, o Projeto de Lei Nº 48/2024, de autoria do Poder Executivo de Lucas do Rio Verde, que autoriza a Prefeitura a realizar a concessão de direito real de uso do imóvel urbano do Município ao Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest Senat). O espaço, localizado no Setor Industrial, será utilizado para a construção de um estacionamento exclusivo para caminhões.

