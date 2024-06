Luverdenses recebem mudas de árvores e celebram o Dia Mundial do Meio Ambiente

Quem passou pela Avenida Mato Grosso, esquina com a Avenida Paraná, nos cruzamentos dos semáforos nesta quarta-feira, 05 de junho, teve a oportunidade de receber mudas de ipê-rosa e de jambo. A ação fez parte da comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente e marca a abertura da Semana do Meio Ambiente em Lucas do Rio Verde.

