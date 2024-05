Magistrados do TJMT: altos salários e insatisfação em destaque

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) destaca-se pelo segundo maior custo médio mensal com salários e benefícios no Brasil, atingindo R$ 116.622, muito acima da média nacional de R$ 73.777. Só perde para o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), com R$ 120.354 mensais, conforme o relatório Justiça em Números 2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.