Mansão de US$ 20 milhões construída no topo de um prédio de 120 metros na Índia Uma mansão de US$ 20 milhões (R$ 104 milhões) foi construída em cima de um arranha-céu de 120 metros, em Bangalore, na Índia. No...

Momento MT|Do R7 30/05/2024 - 11h21 (Atualizado em 30/05/2024 - 11h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share