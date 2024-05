Mato Grosso: Oportunidades em Concessões e Biocombustíveis

O governador Mauro Mendes destacou que Mato Grosso é líder de oportunidades para investimentos em várias áreas, em especial "as concessões de rodovias, armazenagem, indústria e biocombustíveis". A fala ocorreu durante a palestra do governador no AgroFórum da BTG Pactual, nesta quinta-feira (23.05), em Cuiabá.

