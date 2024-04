Medida provisória destina R$ 30 milhões para combate ao crime no RJ O Congresso...

O Congresso Nacional analisa medida provisória (MP 1210/24) que abre crédito extraordinário no Orçamento de 2024 para reforço dos recursos da Polícia Rodoviária Federal no combate à criminalidade no Rio de Janeiro.

