Alto contraste

A+

A-

Momento MT Momento MT (Momento MT)

Fechando as ações do Mês da Mulher, a Secretaria de Assistência Social e Habitação de Lucas do Rio Verde organizou uma programação extensa para propagar os tipos de violência doméstica e os canais de denúncia.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Vacinação pode levar até 8 anos para reduzir transmissão da dengue

• Dengue: Américas podem registrar pior surto da história, alerta Opas

• Receita Federal apreende 1,3 tonelada de cocaína no Rio

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.