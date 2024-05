Ministério da Saúde lança campanha de prevenção ao uso de cigarros eletrônicos

Alto contraste

O Ministério da Saúde e o Instituto Nacional de Câncer (Inca) lançaram nessa quarta-feira (29) campanha de prevenção ao uso de cigarros eletrônicos. “De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), novos produtos, como os cigarros eletrônicos, e informações enganosas da indústria do tabaco são uma ameaça, levando a uma iniciação ao tabagismo cada vez mais precoce”, destacou a pasta em nota. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



