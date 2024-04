Ministério da Saúde lança Programa Mais Acesso a Especialistas

Alto contraste

A+

A-

O Ministério da Saúde lançou nesta segunda-feira (8) o Programa Mais Acesso a Especialistas. A proposta é reduzir o tempo de espera por cirurgias, exames e tratamentos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) por meio do fortalecimento do SUS Digital, facilitando o acesso a informações e ampliando o potencial de atendimentos remotos. Dados da pasta mostram que 99,9% dos municípios já aderiram ao SUS Digital.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Município sanciona Lei que dispõe sobre Ações Preventivas à Depressão e ao Suicídio nas escolas

• Saúde anuncia política para ampliar acesso a especialistas no SUS

• Projeto cria Cadastro de Combate à Violência Contra Vulneráveis

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.