Ministra da Saúde alerta para aumento de casos de leptospirose no RS após enchentes O Ministério da Saúde trabalha com uma projeção de até 1,6 mil casos de leptospirose registrados no Rio Grande do Sul em razão das...

Momento MT|Do R7 29/05/2024 - 18h21

