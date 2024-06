Mirante de Vidro de Jaciara: Um Novo Ponto de Lazer e Atração Turística

O primeiro mirante de vidro de Mato Grosso, construído pelo Governo do Estado, em Jaciara, se consolidou como um dos principais atrativos turísticos da região. Com 30 metros de altura e uma vista panorâmica deslumbrante do Rio Tenente Amaral, suas corredeiras e três belas cachoeiras, o mirante inaugurado em novembro de 2023 tem atraído muitos visitantes.

