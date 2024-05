Moradores do bairro Serra Dourada recebem atendimento do Cadastro Único nesta quarta-feira Equipes da Secretaria de Assistência Social - que atuam no setor do Cadastro Único - estarão nesta quarta-feira (29), realizando...

Momento MT|Do R7 28/05/2024 - 14h33 (Atualizado em 28/05/2024 - 14h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share