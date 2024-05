Motorista de caminhão é condenado a 24 anos de prisão e indenização por feminicídio

Em julgamento realizado pelo Tribunal do Júri nesta quinta-feira (24), no município de Sinop, o motorista de caminhão Sérgio Ricardo da Silva foi condenado a 24 anos de prisão, com determinação para cumprimento imediato da pena, e ao pagamento de indenização de R$ 100 mil, a título de reparação por danos extrapatrimoniais, à família da vítima. A sentença foi proferida nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público em razão do feminicídio cometido contra Marlene Aparecida dos Reis, no dia 05 de outubro de 2022.

