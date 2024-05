MT Par abre inscrições para contratação de trabalhadores para o Parque Novo Mato Grosso

A MT Participações e Projetos S/A (MT Par) abriu, nesta segunda-feira (20.05), inscrições do processo seletivo para a contratação de trabalhadores para atuarem nas obras do Parque Novo Mato Grosso, com salários entre R$ 2,2 mil e R$ 4,3 mil. O empreendimento é do Governo de Mato Grosso e tem o projeto executado pela MT Par.

