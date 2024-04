MT tem crescimento recorde de empregos em fevereiro de 2024

Alto contraste

A+

A-

Mato Grosso superou em 31% o número de vagas de emprego com carteira assinada gerados em fevereiro deste ano, em relação ao mesmo mês no ano passado, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Prefeitura de Lucas do Rio Verde não terá atendimento ao público nesta sexta-feira (29)

• MT tem 31% de empregos a mais em relação a fevereiro de 2023, aponta Caged

• Diretoria do HPSMC dá posse a novos membros da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA)

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.