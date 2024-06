Mulheres indígenas de MT dirigem filme sobre técnicas ancestrais de cultivo e preparo de alimentos

Em julho de 2023, os moradores da aldeia Japuíra, do povo Myky, se reuniram na sala de cinema da comunidade para conferir a estreia de um filme especial. Ao se ver na tela, as anciãs Paatau e Kamunu mal podiam segurar a emoção. E de outro lado, igualmente entusiasmadas, estavam as realizadoras do primeiro curta-metragem Myky feito só por mulheres.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.