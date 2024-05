Município de Sorriso busca reforçar segurança em lago da Zona Leste

Avaliação do atual sistema de iluminação pública, instalação de câmeras de monitoramento e o reforço do patrulhamento ostensivo da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar. Essas foram algumas das sugestões apresentadas para garantir aquela gostosa sensação de segurança para os frequentadores do lago do bairro Vila Bela, na Zona Leste de Sorriso.

