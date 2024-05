Município de Sorriso inaugura nova sede do Batalhão da Força Tática da Polícia Militar de Mato Grosso O município de Sorriso inaugurou nesta terça-feira (28) a nova sede do Batalhão da Força Tática da Polícia Militar de Mato Grosso...

O município de Sorriso inaugurou nesta terça-feira (28) a nova sede do Batalhão da Força Tática da Polícia Militar de Mato Grosso. Construída por meio de uma parceria entre a Administração Municipal, o Conselho Comunitário de Segurança Pública (Conseg) e o Ministério Público do Estado (MPE), a nova instalação custou o equivalente a R$ 3,3 milhões. Os recursos são provenientes de Ajustamento de Conduta (TAC); acordos de não persecução penal (ANPP) e de acordos de suspensão condicional de processos celebrados pelo órgão ministerial, além de R$ 201 mil em emendas chanceladas pela prefeitura do Município. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



