Nota de falecimento em Sorriso: Prefeitura lamenta a perda de servidor

É com pesar que a Prefeitura de Sorriso comunica o falecimento do servidor Narciso Ribeiro Costa, o baianinho. Lotado na Secretaria de Obras, no Distrito de Boa Esperança, o servidor faleceu nesta quinta-feira, 30 de maio.

