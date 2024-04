Nota Luverdense: Saiba quem foram os ganhadores do Sorteio de Páscoa

Alto contraste

O prefeito de Lucas do Rio Verde, Miguel Vaz, acompanhado do secretário de Fazenda, Giovanni Rodrigues da Silva, do vereador Márcio Albieri e de representantes da CDL participaram de mais um sorteio da Nota Luverdense. O Sorteio de Páscoa aconteceu nesta quinta-feira (28), no Paço Municipal, com transmissão ao vivo pelo Facebook da prefeitura.

