Nova passarela de pedestre em Sorriso trará mais segurança e conforto aos moradores

A segunda passarela para travessia de pedestre de Sorriso começa a ser construída no km 752 da BR-163 pela Nova Rota do Oeste, cumprindo mais um compromisso firmado pela Concessionária na assinatura do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

