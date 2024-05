Novidade: Pedidos de licença serão feitos digitalmente pela Redesim

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da unidade de Vigilância Sanitária (Visa), está lançando uma novidade. A partir do dia 3 de junho, segunda-feira, os pedidos de licença e renovação poderão ser feitos digitalmente pela Redesim. A nova funcionalidade do sistema vai dar mais agilidade no processamento dos pedidos e facilitar o envio de documentos que agora poderão ser todos digitais.

