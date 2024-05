Novo Batalhão da Força Tática de Sorriso: Estrutura Moderna e de Qualidade

A Polícia Militar de Mato Grosso inaugurou, nesta terça-feira (28.05), a nova sede do Batalhão da Força Tática do 3º Comando Regional, em Sorriso (397 km de Cuiabá). Com investimento de R$ 3,3 milhões, o novo prédio conta com estrutura moderna e de qualidade.

