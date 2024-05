Momento MT |Do R7

Novo boletim de Saúde aponta aumento nos casos de dengue e Chikungunya A Secretaria de Saúde divulgou nesta manhã, 21 de maio, o boletim 06/2024 com dados da dengue, Chikungunya e Zika vírus. E os números...

A Secretaria de Saúde divulgou nesta manhã, 21 de maio, o boletim 06/2024 com dados da dengue, Chikungunya e Zika vírus. E os números continuam em ascensão. No novo boletim, constam 406 confirmações para dengue; 205 para Chikungunya e um caso de Zika – no boletim divulgado em 7 de maio, eram 93 registros de Chikungunya, 303 de dengue e também um de Zika. Em apenas 15 dias, 112 novos casos de Chikungunya forma registrados. Hoje, 989 situações estão em investigação para dengue e 43 para Chikungunya. São casos em que ainda não há o diagnóstico fechado, de pacientes em tratamento que aguardam o resultado dos exames.

