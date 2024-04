Novo padrão normativo para manejo florestal sustentável será apresentado em Mato Grosso

Alto contraste

Um novo padrão normativo para medir a área de vegetação explorada em floresta tropical nativa, a Prática Recomendada ABNT PR 1020, será apresentado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) nesta quinta-feira (04.04). Desenvolvido com o apoio da Secretaria de Meio Ambiente de Mato Grosso (Sema-MT), o documento é inédito e estabelece um método para medir a área de vegetação explorada em floresta tropical nativa, de acordo com um plano de manejo florestal sustentável aprovado e em alinhamento com as permissões ambientais pertinentes.

