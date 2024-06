Novos leitos hospitalares são abertos em Porto Alegre

O governo federal anunciou nesta segunda-feira (3) a abertura de mais 70 leitos em quatro hospitais do Grupo Hospitalar Conceição, em Porto Alegre. O Conceição é o principal grupo de hospitais federais do Sul do Brasil. A previsão é que, até o dia 17 deste mês, junho o número de leitos ampliados nessas unidades chegue a 120.

